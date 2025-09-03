#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

Сколько средств ежегодно будут выделять из Нацфонда

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 3 сентября 2025 года, на первом пленарном заседании Мажилиса внесли заключение по проекту Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева сообщила, что доходы бюджета запланированы с ростом на 4,7 трлн тенге к оценке текущего года и составят 19,2 трлн тенге.

"Гарантированный трансфер из Нацфонда планируется в объеме 2,7 трлн тенге ежегодно. Целевые трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет не предусмотрены. Объем расходов не превышает установленных системой финансов пределов и в 2026 году планируется в сумме 27,7 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2026 году определен на уровне 4,6 трлн тенге, или 2,5% к ВВП, с последующим снижением к 2028 году до 0,9%", – озвучила депутат.

Она отметила, что данный проект бюджета сформирован на основании нового Бюджетного кодекса и содержит расширенный пакет приложений, а также экономические показатели, рассмотрение которых усилит возможности Парламента по управлению бюджетом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:55
В Казахстане хотят пересмотреть закон о выборах

Ранее стало известно, что Павлодарская область перестанет получать субвенции из республиканского бюджета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Комитет промышленной безопасности МЧС проверил ход ликвидации последствий аварии на руднике "Жомарт"
Общество
11:52, Сегодня
Комитет промышленной безопасности МЧС проверил ход ликвидации последствий аварии на руднике "Жомарт"
Код из SMS – никому: МВД предупреждает казахстанцев
Общество
11:41, Сегодня
Код из SMS – никому: МВД предупреждает казахстанцев
Мажилис взял в работу проект Цифрового кодекса
Общество
11:06, Сегодня
Мажилис взял в работу проект Цифрового кодекса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: