Общество

Основную проблему самокатов назвал глава МВД

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 12:11 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов 3 сентября на брифинге в Мажилисе прокомментировал участившиеся жалобы жителей на неправильную эксплуатацию электросамокатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что самокаты были признаны в стране транспортным средством в 2023 году.

"В 2023 году принят закон по самокатам, они были признаны, как транспортные средства. Согласно закону, допустимая скорость по самокатам – не более 6 км в час. Все эти нормы приняты. Но у общества много вопросов, самый главный из которых – отсутствие инфраструктуры. У нас велодорожек всего порядка 500 км. Поэтому эти вещи обсуждаются, мы хотим активно участвовать в рабочей группе", – сказал Саденов.

По его словам, полиция работает согласно принятому закону.

"Много предложений поступает, мы обсуждаем. Это и ответственность шеринговых компаний, и вопрос парковки. До 70 случаев парковки самокатов в неустановленном месте. Соответственно, ответственность за это несет шеринговая компания", – добавил министр.

Вчера, 2 сентября 2025 года, мы писали, что полиция Алматы насчитала почти 12 тысяч нарушений, совершенных электросамокатчиками.

Азамат Сыздыкбаев
