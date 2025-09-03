#АЭС в Казахстане
Общество

Глава МВД о проблеме самокатов: В первую очередь должны работать акиматы

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов 3 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе напомнил об ответственности акиматов в вопросе правильной с точки зрения закона эксплуатации самокатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Главу МВД попросили прокомментировать эффективность принятых в 2023 году законодательных мер в отношении эксплуатации электросамокатов.

"Закон должен работать – мы принимаем все меры. Города насыщены видеокамерами, есть видеофиксация. У нас достаточно инструментов, чтобы выявлять эти нарушения, что мы и делаем", – заверил Ержан Саденов.

По его словам, есть несколько факторов, являющихся первопричинами нарушений правил со стороны самокатчиков.

"Во-первых, инфраструктура. Конечно, наезд на пешехода – это неправильно. Здесь необходимы меры. В первую очередь должны работать и акиматы. Они должны определить, где должны самокаты ездить. Все это мы должны закрепить законодательно", – добавил Ержан Саденов.

Накануне полиция Алматы насчитала почти 12 тыс. нарушений, совершенных электросамокатчиками.

Азамат Сыздыкбаев
