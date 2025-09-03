#АЭС в Казахстане
Общество

Глава МВД прокомментировал розыск экс-главного транспортного прокурора страны

Розыск, экс-главный транспортный прокурор, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 13:23 Фото: finpol.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов 3 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе подтвердил факт объявления в розыск экс-главного транспортного прокурора страны Максата Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.

При этом он порекомендовал журналистам обратиться к компетентным органам.

"Инициаторы розыска не мы. Надо к компетентным органам вам обратиться. Да, объявлен в розыск, в розыскных списках есть. Мы совместно с инициатором будем этот вопрос решать", – сказал Саденов.

Однако статью, по которой разыскивается чиновник, министр назвать не смог.

"Не уполномочен", – лаконично ответил Саденов на вопросы СМИ.

1 сентября мы сообщали, что бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов объявлен в розыск.

Азамат Сыздыкбаев
