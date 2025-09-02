#АЭС в Казахстане
Общество

Полиция Алматы насчитала почти 12 тысяч нарушений, совершенных электросамокатчиками

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 17:58 Фото: Zakon.kz
В Алматы с начала года выявили более 11 922 правонарушений, совершенных электросамокатчиками, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 2 сентября, только за последние сутки зарегистрировано 1 076 нарушений, в том числе:

  • нарушение требований к участникам дорожного движения – 846;
  • нарушение правил движения пешеходами и иными участниками – 229;
  • ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по обеспечению безопасности детей – 5.

Кроме того, полицейские фиксируют случаи, когда самокаты бросают на тротуарах и дорогах, что создает угрозу для пешеходов и водителей. В связи с чем 69 электросамокатов водворили на специализированную стоянку.

В ДП также сообщили, что достигли соглашения с одной из кикшеринговых компаний о предоставлении полиции 50 самокатов с комплектами шлемов на безвозмездной основе.

"Это позволит повысить мобильность сотрудников при патрулировании и выявлении нарушений ПДД. Полиция напоминает: эксплуатация электросамокатов и электровелосипедов требует дисциплины и строгого соблюдения правил дорожного движения. Только так можно снизить аварийность и обеспечить безопасность всех участников движения", – обратились в ДП Алматы.

В соцсетях между тем распространяют видео, на котором подростки на самокате сбили коляску с малышом в Алматы.

