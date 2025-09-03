Страдающим эпилепсией не хватает лекарств в Казахстане – депутат

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 3 сентября 2025 года на пленарном заседании палаты заявил о ряде проблем, которые существуют в сфере обеспечения лекарствами людей, страдающих эпилепсией, передает корреспондент Zakon.kz.

Специфика болезни заключается в том, что пациентам требуется постоянное лекарственное оснащение, в том числе – лекарства с содержанием наркотических веществ.

"Сегодня включение того или иного лекарственного препарата в "Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями" практически на корню исключает возможность его беспрепятственного приобретения на рынке, потому что практически весь объем завозимых или изготавливаемых препаратов, включенных в перечень, не доходит до рынка, закрывая потребности перечня. Однако данного объема лекарств не хватает для удовлетворения потребностей пациентов с неврологическими расстройствами", – сказал Магеррамов, озвучивая депутатский запрос.

Более того, регистрация и ввоз лекарственных средств с содержанием наркотических средств затруднительны ввиду необходимости межведомственного контроля.

По этим причинам казахстанцы вынуждены самостоятельно приобретать препараты для предотвращения приступов эпилепсии или экстренной помощи при приступах. Но так как препараты в большинстве своем содержат наркотические вещества, больные невольно вовлекаются в орбиту уголовного преследования.

Чтобы улучшить ситуацию, депутат потребовал прекратить включение препаратов в "Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями" и упростить порядок и сроки регистрации и ввоза лекарственных препаратов с содержанием наркотических веществ.

