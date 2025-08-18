Минздрав сделал заявление по казахстанцам с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит"

Министерство здравоохранения Казахстана совместно с местными исполнительными органами проработало вопрос обеспечения пациентов с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит" лекарственным средством Буросумаб (Крисвита), сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года заявили в пресс-службе ведомства:

"На сегодняшний день в стране зарегистрировано 26 пациентов с данным диагнозом, из которых 10 человек уже обеспечиваются препаратом, закупленным за счет средств фонда "Қазақстан халқына" до конца текущего года. С 2026 года закуп лекарственного препарата для всех 26 пациентов будет полностью финансироваться из средств местных бюджетов на сумму 4,1 млрд тенге".

Также сообщается, что сегодня глава Минздрава РК Акмарал Альназарова проведет встречу с родителями детей, страдающих гипофосфатемическим рахитом, для обсуждения дальнейших шагов по вопросам лекарственного обеспечения.

