Общество

Минздрав сделал заявление по казахстанцам с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит"

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 13:30 Фото: freepik
Министерство здравоохранения Казахстана совместно с местными исполнительными органами проработало вопрос обеспечения пациентов с редким диагнозом "гипофосфатемический рахит" лекарственным средством Буросумаб (Крисвита), сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года заявили в пресс-службе ведомства:

"На сегодняшний день в стране зарегистрировано 26 пациентов с данным диагнозом, из которых 10 человек уже обеспечиваются препаратом, закупленным за счет средств фонда "Қазақстан халқына" до конца текущего года. С 2026 года закуп лекарственного препарата для всех 26 пациентов будет полностью финансироваться из средств местных бюджетов на сумму 4,1 млрд тенге".

Также сообщается, что сегодня глава Минздрава РК Акмарал Альназарова проведет встречу с родителями детей, страдающих гипофосфатемическим рахитом, для обсуждения дальнейших шагов по вопросам лекарственного обеспечения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 13:30
Какие заболевания в РК лечат за счет госбюджета и что поменяли в перечне

16 августа 2025 года в Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что пациенты после трансплантации будут обеспечены нужными лекарствами.

