Ақтөбе преображается: предприниматели поддержали призыв акима города

Активные работы по благоустройству Актобе идут полным ходом. В этом году аким города Азамат Бекет поставил задачу освоить пустыри, которые в весенне-осенний период превращались в непролазную грязь.

Для этого, не полагаясь только на бюджетные средства, градоначальник призвал крупные предприятия и предпринимателей города внести вклад в преображение общественных пространств Актобе. В результате, благодаря спонсорской помощи бизнес-сообщества, откликнувшегося на призыв акима, в Актобе создаются 13 новых скверов и парков, а также обновляются уже существующие.

Ярким примером таких преобразований стал заброшенный участок площадью 30 соток вдоль улицы М. Маметовой. Еще недавно это пространство было непроходимым из-за грязи после дождей, но всего за три месяца благодаря усилиям предпринимателей оно превратилось в уютный мини-сквер. Здесь на площади 1000 квадратных метров вымостили пешеходные дорожки, обустроили парковку на 900 квадратных метров, установили современные скамейки и ночное освещение, которое теперь освещает ранее темное пространство. Кроме того, высажено 2500 квадратных метров газона, а следующей весной предприниматели планируют посадить различные виды деревьев и цветы. Для обеспечения полива зеленых насаждений пробурена скважина глубиной 17 метров.

Фото: акимат города Актобе

Также при поддержке спонсоров, поддержавших инициативу акима, в скором времени будет открыт современный скейт-парк. Подобный объект строится в Актобе впервые. Новый скейт-парк будет оснащен рампами для катания на скейтбордах, BMX-велосипедах и роликах, предоставляя желающим все условия для тренировок.

"Мы усилили работу по благоустройству города. В этом нам оказывают поддержку неравнодушные граждане – наши предприниматели. Создавая комфортные зоны отдыха для горожан на пустующих территориях, мы стремимся формировать благоприятную городскую среду. Кроме того, мы проводим работу по возвращению ряда городских участков из частной собственности в государственную, чтобы затем обустраивать там парки, приносящие пользу жителям", – отметил аким Актобе Азамат Бекет.

Фото: акимат города Актобе

Преобразования коснулись не только центральных улиц, но и жилых массивов. Так, в густонаселенном жилом массиве Есет батыр, где проживает более 50 тысяч человек, на участке площадью 1,5 гектара между многоэтажными домами создается новый парк. Уже проложены пешеходные дорожки, планируется обустройство детской игровой площадки, футбольного поля, зон отдыха, беговых дорожек, а также системы полива и освещения.

Фото: акимат города Актобе

Еще один новый парк площадью 2 гектара обустраивается в районе спорткомплекса "Коныс". Часть этой территории была возвращена городу через суд из частной собственности, и теперь, по желанию жителей Актобе, превращается в общественное пространство. В новом парке, который скоро откроет свои двери, будут расположены: модульный амфитеатр, зоны летних кафе, детские и спортивные площадки, беговая дорожка, общественные туалеты, автопарковка и площадка для контейнеров с твердыми бытовыми отходами. Площадь озеленения превысит 14,6 тысячи квадратных метров. Также вымощено более 7,3 тысячи квадратных метров тротуаров, установлено 418 парковых фонарей и архитектурных светодиодных светильников, малые архитектурные формы и парковая мебель.

Фото: акимат города Актобе

В целом, в этом году Актобе стало значительно богаче на привлекательные общественные пространства для горожан и гостей. 21 фонтан, бесперебойно работавший все лето, добавил городу красок и очарования, делая его еще более комфортным и красивым.