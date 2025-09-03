Алматинец не смог заехать в аэропорт из-за "чужого" долга в 1,3 млн тенге

Житель Алматы Мирас Гапуров решил помочь другу и отвезти его в аэропорт. Однако после получил штраф в размере более 1,3 миллиона тенге. Почему это произошло и чем закончилась история с уведомлениями, рассказали Zakon.kz в пресс-службе воздушной гавани.

Эту историю казахстанец поведал на своей странице в Threads.

По его словам, это случилось 1 сентября 2025 года.

"Привез друга на международный рейс, на шлагбауме меня не пропустили. Зашел в банковское приложение и тут – сюрприз. Машину купили в январе, а штраф от ноября 2024 года", – уточнил он.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. В пресс-службе аэропорта Алматы на это ответили, что в системе парковки произошел технический сбой.

"В результате задолженность была ошибочно привязана к номерному знаку, ранее использовавшемуся другим автомобилем. Из-за этого система некорректно отобразила долг и заблокировала въезд в аэропорт. После обращения к операторам парковки ошибка была оперативно устранена, а начисление – аннулировано". Пресс-служба аэропорта Алматы

Немного ранее председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев рассказал, повысят ли штрафы за нарушение ПДД в стране.