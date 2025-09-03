#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

Алматинец не смог заехать в аэропорт из-за "чужого" долга в 1,3 млн тенге

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:11 Фото: akorda.kz
Житель Алматы Мирас Гапуров решил помочь другу и отвезти его в аэропорт. Однако после получил штраф в размере более 1,3 миллиона тенге. Почему это произошло и чем закончилась история с уведомлениями, рассказали Zakon.kz в пресс-службе воздушной гавани.

Эту историю казахстанец поведал на своей странице в Threads.

По его словам, это случилось 1 сентября 2025 года.

"Привез друга на международный рейс, на шлагбауме меня не пропустили. Зашел в банковское приложение и тут – сюрприз. Машину купили в январе, а штраф от ноября 2024 года", – уточнил он.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. В пресс-службе аэропорта Алматы на это ответили, что в системе парковки произошел технический сбой.

"В результате задолженность была ошибочно привязана к номерному знаку, ранее использовавшемуся другим автомобилем. Из-за этого система некорректно отобразила долг и заблокировала въезд в аэропорт. После обращения к операторам парковки ошибка была оперативно устранена, а начисление – аннулировано".Пресс-служба аэропорта Алматы

Немного ранее председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев рассказал, повысят ли штрафы за нарушение ПДД в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
К казахстанцам обратились из-за SIM-карт
Общество
17:57, Сегодня
К казахстанцам обратились из-за SIM-карт
Ливни, заморозки и град обрушатся на Казахстан 4 сентября
Общество
17:45, Сегодня
Ливни, заморозки и град обрушатся на Казахстан 4 сентября
Казахстанцам, летающим в Таиланд, сообщили хорошую новость
Общество
17:28, Сегодня
Казахстанцам, летающим в Таиланд, сообщили хорошую новость
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: