#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.06
566.32
6.32
Общество

Казахстанка взыскала с бывшего работодателя более 10 млн тенге

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:44 Фото: pexels
Казахстанка, уволившись с работы, получила выплаты на сумму более 10 миллионов тенге. Как это произошло, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Известно, что в Арысском районном суде было рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании заработной платы и других социальных выплат по трудовому договору с ТОО.

Суд установил, что в 2021 году между ТОО и истцом был заключен трудовой договор, согласно ему женщину назначили главным бухгалтером организации. Срок договора определен не был. Уже в 2023 году казахстанка уволилась с работы по собственному желанию.

Теперь же в своем иске женщина просила взыскать с работодателя по трудовому договору 14 237 025 тенге:

  • 5 464 719 тенге за период работы до ее увольнения;
  • 3 620 741 тенге экологических платежей за проживание в зоне экологического бедствия;
  • 1 834 864 тенге за время неиспользованного отпуска (47 дней);
  • 2 490 000 тенге оздоровительной выплаты;
  • 770 701 тенге обязательных пенсионных взносов за четыре месяца 2023 года;
  • 56 000 тенге – платежи в счет ОСМС.

В итоге решением суда иск был удовлетворен частично.

"С ТОО взыскали сумму в размере 10 314 722 тенге".Пресс-служба Туркестанского областного суда

Решение суда вступило в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:44
Казахстанец получил реальный срок за виртуальные преступления

Ранее мы рассказывали, что семейный спор закончился предупреждением от суда. Жительница Кызылординской области не стерпела оскорблений от свекрови и обратилась с жалобой на нее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца
Общество
14:16, Сегодня
Жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца
Опасность под ногами: МЧС призывает казахстанцев к бдительности
Общество
12:05, Сегодня
Опасность под ногами: МЧС призывает казахстанцев к бдительности
Минэнерго сделало объявление касательно вывоза сжиженного нефтяного газа из Казахстана
Общество
11:20, Сегодня
Минэнерго сделало объявление касательно вывоза сжиженного нефтяного газа из Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: