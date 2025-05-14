Казахстанка взыскала с бывшего работодателя более 10 млн тенге
Известно, что в Арысском районном суде было рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании заработной платы и других социальных выплат по трудовому договору с ТОО.
Суд установил, что в 2021 году между ТОО и истцом был заключен трудовой договор, согласно ему женщину назначили главным бухгалтером организации. Срок договора определен не был. Уже в 2023 году казахстанка уволилась с работы по собственному желанию.
Теперь же в своем иске женщина просила взыскать с работодателя по трудовому договору 14 237 025 тенге:
- 5 464 719 тенге за период работы до ее увольнения;
- 3 620 741 тенге экологических платежей за проживание в зоне экологического бедствия;
- 1 834 864 тенге за время неиспользованного отпуска (47 дней);
- 2 490 000 тенге оздоровительной выплаты;
- 770 701 тенге обязательных пенсионных взносов за четыре месяца 2023 года;
- 56 000 тенге – платежи в счет ОСМС.
В итоге решением суда иск был удовлетворен частично.
"С ТОО взыскали сумму в размере 10 314 722 тенге".Пресс-служба Туркестанского областного суда
Решение суда вступило в законную силу.
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