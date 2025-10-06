#АЭС в Казахстане
События

Очередная незаконная пристройка пошла под снос в Алматы

незаконная пристройка, снос в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:22 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы снесли очередную незаконную пристройку. Об этом 6 октября 2025 года проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении градостроительного контроля Алматы, в рамках внеплановой проверки установлено, что пристройку к нежилому помещению по пр. Абылай хана, 64, собственник (физлицо) возвел незаконно.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"25 мая в отношении собственника приняты административные меры с направлением материалов в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы. Решением суда от 3 июня собственник привлечен к ответственности с наложением административного штрафа и принудительным сносом незаконно возведенного строения. Демонтаж объекта проведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

3 октября 2025 года стало известно, что в Алматы снесли кафе. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
