#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

Депутат заявил, что предгорья и Алматы продолжают незаконно застраивать

Алматы, незаконное строительство, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:00 Фото: акимат Алматы
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 3 сентября 2025 года в своем депутатском запросе потребовал усилить борьбу с незаконным строительством в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что в верхней части города практически не осталось природных логов, которые не были засыпаны для будущих элитных таунхаусов и коттеджей. По его мнению, в случае таяния ледников и моренных озер Алматы ждет огромная катастрофа: под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, возведенных в логах.

"Лично мной в ходе рейдов установлен факт засыпки 12 логов, которые являются естественным руслом для талых вод. Думаете, что сможете обмануть природу и переписать ее законы? Необходимо ввести запрет на засыпку и строительство на логах, предоставление таких участков, ввод в эксплуатацию и регистрацию домов, расположенных на засыпанных логах", – сказал Базарбек.

По его словам, для строительства коттеджных зон и элитных таунхаусов срезаются горные хребты и массивы на предгорьях Алатау, оставляя после себя уничтоженные пространства.

"Практически в 80% случаев срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением "для ведения КХ и ЛПХ", без корректировок ПДП и изменения целевого назначения. Совсем недавно мы добились внесения поправок в земельное законодательство в части запрета срезки горных массивов, который подписан президентом. Но на деле этот запрет не работает! Срезка продолжается вопреки закону и бездействию надзорных органов, причем зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников", – отметил депутат.

Не обошел вниманием Базарбек и строительство в самом мегаполисе, заявив, что там возводятся крупные строительные объекты без ПСД (проектно-сметная документация), без экспертизы ПСД, без разрешений. А снести уже построенный объект, по его словам, куда сложнее.

"Такие жилые комплексы как "Монблан" и "Швейцария", которые по решению суда должны были быть демонтированы еще 3 года назад, до сих пор не снесены. Я трижды в Парламенте поднимал вопрос их сноса и сколько раз я должен поднять, чтобы Минюст и госсудебные исполнители взялись за демонтаж?! У меня есть серьезные вопросы к Минюсту и государственным судебным исполнителям, которые затягивают процесс демонтажа строительных объектов по неизвестным причинам", – заключил спикер.

В качестве решения проблемы депутат предложил взять на особый контроль Генеральной прокуратуры исполнение судебных решений о сносе и демонтаже незаконных объектов, ввести запрет на засыпку и отсыпку логов; провести их инвентаризацию, проверить законность предоставления земель и изменения их целевого назначения; а также отменить ранее выданные АПЗ и эскизные проекты.

Ранее в акимате Алматы опубликовали новый список проблемных ЖК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Глава полиции Жамбылской области подал рапорт об отставке из-за подчиненных
Общество
14:31, Сегодня
Глава полиции Жамбылской области подал рапорт об отставке из-за подчиненных
Учеба без напряжения: о пользе ночных линз для школьников рассказала офтальмолог
Общество
14:14, Сегодня
Учеба без напряжения: о пользе ночных линз для школьников рассказала офтальмолог
Главный киберполицейский Алматы обратился к рвущимся на матч "Кайрат" – "Реал"
Общество
13:50, Сегодня
Главный киберполицейский Алматы обратился к рвущимся на матч "Кайрат" – "Реал"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: