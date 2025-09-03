Депутат заявил, что предгорья и Алматы продолжают незаконно застраивать

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 3 сентября 2025 года в своем депутатском запросе потребовал усилить борьбу с незаконным строительством в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что в верхней части города практически не осталось природных логов, которые не были засыпаны для будущих элитных таунхаусов и коттеджей. По его мнению, в случае таяния ледников и моренных озер Алматы ждет огромная катастрофа: под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, возведенных в логах.

"Лично мной в ходе рейдов установлен факт засыпки 12 логов, которые являются естественным руслом для талых вод. Думаете, что сможете обмануть природу и переписать ее законы? Необходимо ввести запрет на засыпку и строительство на логах, предоставление таких участков, ввод в эксплуатацию и регистрацию домов, расположенных на засыпанных логах", – сказал Базарбек.

По его словам, для строительства коттеджных зон и элитных таунхаусов срезаются горные хребты и массивы на предгорьях Алатау, оставляя после себя уничтоженные пространства.

"Практически в 80% случаев срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением "для ведения КХ и ЛПХ", без корректировок ПДП и изменения целевого назначения. Совсем недавно мы добились внесения поправок в земельное законодательство в части запрета срезки горных массивов, который подписан президентом. Но на деле этот запрет не работает! Срезка продолжается вопреки закону и бездействию надзорных органов, причем зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников", – отметил депутат.

Не обошел вниманием Базарбек и строительство в самом мегаполисе, заявив, что там возводятся крупные строительные объекты без ПСД (проектно-сметная документация), без экспертизы ПСД, без разрешений. А снести уже построенный объект, по его словам, куда сложнее.

"Такие жилые комплексы как "Монблан" и "Швейцария", которые по решению суда должны были быть демонтированы еще 3 года назад, до сих пор не снесены. Я трижды в Парламенте поднимал вопрос их сноса и сколько раз я должен поднять, чтобы Минюст и госсудебные исполнители взялись за демонтаж?! У меня есть серьезные вопросы к Минюсту и государственным судебным исполнителям, которые затягивают процесс демонтажа строительных объектов по неизвестным причинам", – заключил спикер.

В качестве решения проблемы депутат предложил взять на особый контроль Генеральной прокуратуры исполнение судебных решений о сносе и демонтаже незаконных объектов, ввести запрет на засыпку и отсыпку логов; провести их инвентаризацию, проверить законность предоставления земель и изменения их целевого назначения; а также отменить ранее выданные АПЗ и эскизные проекты.

