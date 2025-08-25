#АЭС в Казахстане
Общество

Астана готовится к визиту короля: столицу ждут ограничения и участие спецслужб

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 11:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба государственной охраны (СГО) Казахстана выступила с важным заявлением, предупредив жителей и гостей Астаны о временных ограничениях на дорогах из-за визита международного уровня, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что столицу Казахстана с официальным визитом посетит король Иордании Абдалла II ибн Хусейн.

"Уважаемые жители и гости города Астана! 26-27 августа 2025 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств", – говорится в сообщении пресс-службы СГО.

Также в пояснении сказано, что подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня".Пресс-служба СГО РК

Ранее стало известно о других ограничениях в городе. К примеру, там до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
