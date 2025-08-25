Астана готовится к визиту короля: столицу ждут ограничения и участие спецслужб
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба государственной охраны (СГО) Казахстана выступила с важным заявлением, предупредив жителей и гостей Астаны о временных ограничениях на дорогах из-за визита международного уровня, сообщает Zakon.kz.
Так, известно, что столицу Казахстана с официальным визитом посетит король Иордании Абдалла II ибн Хусейн.
"Уважаемые жители и гости города Астана! 26-27 августа 2025 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств", – говорится в сообщении пресс-службы СГО.
Также в пояснении сказано, что подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.
"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня".Пресс-служба СГО РК
Ранее стало известно о других ограничениях в городе. К примеру, там до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена.
