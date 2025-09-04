#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан снова проиграл Уэльсу в отборе на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Поражение Уэльс, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 20:57 Фото: Instagram/kff_team
4 сентября в Астане состоялся официальный матч отборочного раунда чемпионата мира 2026 года, где сборная Казахстана по футболу уступила гостям из Уэльса со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Поединок был очень важен для обеих сборных, три очка давали валлийцам хорошие шансы для продолжения борьбы за путевку на ЧМ-2026. 

Нашим же футболистам также нужна была победа, чтобы уйти с предпоследней позиции в турнирной таблице группы J.

Гости с первых минут матча взяли инициативу в свои руки, создавая опасные моменты один за другим у ворот Темирлана Анарбекова, один из которых нашел все-таки цель на 24-й минуте.

Автором гола стал форвард сборной Уэльса – Киффер Мур. Хозяева поля активизировались только в конце первого тайма, и реальную возможность сравнять счет имел Галымжан Кенжебек, но его опасный удар пролетел мимо штанги.

Полузащитник "Елимая" мог восстановить равновесие еще и в начале второго тайма, но снова пробил мимо ворот.

В итоге счет 1:0 остался без изменения в пользу гостей, которые после успеха в Астане вырвались на первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Напомним, что весной этого года валлийцы у себя дома переиграли команду Али Алиева со счетом 3:1.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
