Казахстан снова проиграл Уэльсу в отборе на ЧМ-2026 по футболу
Поединок был очень важен для обеих сборных, три очка давали валлийцам хорошие шансы для продолжения борьбы за путевку на ЧМ-2026.
Нашим же футболистам также нужна была победа, чтобы уйти с предпоследней позиции в турнирной таблице группы J.
Гости с первых минут матча взяли инициативу в свои руки, создавая опасные моменты один за другим у ворот Темирлана Анарбекова, один из которых нашел все-таки цель на 24-й минуте.
Автором гола стал форвард сборной Уэльса – Киффер Мур. Хозяева поля активизировались только в конце первого тайма, и реальную возможность сравнять счет имел Галымжан Кенжебек, но его опасный удар пролетел мимо штанги.
Полузащитник "Елимая" мог восстановить равновесие еще и в начале второго тайма, но снова пробил мимо ворот.
В итоге счет 1:0 остался без изменения в пользу гостей, которые после успеха в Астане вырвались на первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Напомним, что весной этого года валлийцы у себя дома переиграли команду Али Алиева со счетом 3:1.