На космодроме "Байконур" создадут ракетный комплекс "Байтерек": Сенат одобрил законопроект

Депутаты Сената Парламента 4 сентября 2025 года ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", передает корреспондент Zakon.kz.

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между правительством РК и правительством РФ о создании космического ракетного комплекса "Байтерек" подписан в целях актуализации параметров совместного проекта на космодроме "Байконур".

"Документ предусматривает перенос сроков начала летных испытаний ракеты-носителя с 2023 на 2025 год, а также уточнение других условий реализации проекта. Среди ключевых изменений – увеличение гарантированных пусков с российской стороны с 2 до 3 ежегодно в период 2028-2039 годов, что повысит загрузку комплекса и улучшит экономическую эффективность проекта", – говорится в заключении.

Также предусматривается введение налоговых преференций: применение нулевой ставки НДС за нерезидента и продление срока действия льготы по корпоративному подоходному налогу для АО "Байтерек". Эти меры направлены на исключение необходимости дополнительного бюджетного финансирования.

"Казахстанская сторона выполняет все обязательства, включая модернизацию инфраструктуры, подготовку технического персонала и обеспечение районов падения. На 2025 год предусмотрено финансирование в объеме 60,8 млрд тенге из общей стоимости проекта в 90,8 млрд тенге. Российская сторона осуществляет изготовление ракеты-носителя "Союз-5" и сопутствующего оборудования. Первый пуск с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года", – сообщается в документе.

Отмечается, что принятие закона имеет стратегическое значение для космической отрасли Казахстана и позволит сформировать полный цикл – от создания космических аппаратов до их запуска, укрепив национальный потенциал и экспортные возможности в сфере высоких технологий.

20 августа 2025 года стало известно, что ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2 стартовала с космодрома "Байконур". Спутник вывели на орбиту.