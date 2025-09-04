#АЭС в Казахстане
Общество

Есть ли казахстанцы? В МИД прокомментировали ситуацию с погибшими от землетрясения в Афганистане

Землетрясение, Афганистан, пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 12:06 Фото: pixabay
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 3 сентября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал ситуацию с погибшими и пострадавшими от землетрясения в Афганистане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в министерство пока информация о наличии казахстанцев среди погибших и пострадавших от землетрясения не поступала. 

"По нашей информации казахстанцев среди погибших и пострадавших от землетрясения в Афганистане, пока нет. Вопрос на контроле, наше посольство в Кабуле всегда на связи", - сказал Куантыров.

Ранее мы писали, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от города Джелалабада в Афганистане.

Азамат Сыздыкбаев
