Мир

Еще одно землетрясение произошло в Афганистане

Дома, разруха, город, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 05:30 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от города Джелалабада в Афганистане. Об этом 2 сентября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сообщает Zakon.kz.

По данным Gazeta Express, что толчки были зафиксированы в 12:29 по времени UTC (17:29 по казахстанскому времени) в 57 км от северо-востока от города Джелалабада с населением в 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Сейсмические толчки на востоке Афганистана случились через два дня после того, как в том же регионе произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 1,400 человек и 3,000 получили ранения.

По данным правительства Афганистана, спасательные работы после воскресного землетрясения магнитудой 6 баллов осложнились оползнями, которые заблокировали дороги и затруднили передвижение по суше.

Для поиска выживших в развалинах отдаленных деревень, многие из которых предположительно оказались под завалами, были задействованы вертолеты.

Правительство Талибана, обратилось за международной помощью. ООН выделила экстренную финансовую помощь, а Великобритания пообещала выделить 1 миллион фунтов в качестве помощи.

Ранее сообщалось о том, что на Гаити местные бандиты освободили из плена ирландскую сотрудницу гуманитарной организации.

Аксинья Титова
