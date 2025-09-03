Еще одно землетрясение произошло в Афганистане
По данным Gazeta Express, что толчки были зафиксированы в 12:29 по времени UTC (17:29 по казахстанскому времени) в 57 км от северо-востока от города Джелалабада с населением в 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Сейсмические толчки на востоке Афганистана случились через два дня после того, как в том же регионе произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 1,400 человек и 3,000 получили ранения.
По данным правительства Афганистана, спасательные работы после воскресного землетрясения магнитудой 6 баллов осложнились оползнями, которые заблокировали дороги и затруднили передвижение по суше.
Для поиска выживших в развалинах отдаленных деревень, многие из которых предположительно оказались под завалами, были задействованы вертолеты.
Правительство Талибана, обратилось за международной помощью. ООН выделила экстренную финансовую помощь, а Великобритания пообещала выделить 1 миллион фунтов в качестве помощи.
