Профсоюз железнодорожников – 120 лет на защите трудовых прав работников

Казахстанский отраслевой профсоюз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта отмечает 120-летие. Сегодня он объединяет свыше 100 тыс. человек, из которых 70% – производственный персонал.

О работе организации рассказал председатель профсоюза Оразгали Ахметбаев.

– Профсоюз отмечает 120-летний юбилей. Что значит эта дата?

– Это признание огромного пути, пройденного поколениями железнодорожников. С момента создания первой ячейки в 1905 году миссия профсоюза остается неизменной – защита трудовых прав и социальная поддержка работников. Сегодня мы ведем активный диалог с КТЖ и дочерними компаниями, участвуем в разработке коллективных договоров и отраслевых соглашений. Благодаря нашей позиции сохранены льготы, расширены выплаты и введены обязательные премии к государственным и профессиональным праздникам.

– Какие изменения удалось закрепить в последние годы?

– По настоянию профсоюза право на досрочный выход на пенсию получили дополнительные категории работников – монтеры пути, составители поездов и другие. Для молодых специалистов, прибывших на работу малых станций, предусмотрена материальная помощь и 20%-ная надбавка к тарифной ставке в первые два года. Заботимся и о семьях: ежегодно дети железнодорожников отдыхают в лагерях, проводится акция "Дорога в школу", поддерживаются пенсионеры и работники с инвалидностью.

– Охрана труда всегда в приоритете. Какие шаги предпринимаются?

– Мы добились пересмотра пенсионного возраста для работников вредных профессий, усилили подготовку инспекторов по охране труда, обновили формы отчетности и проводим семинары по безопасности. Совместно с компанией контролируем закуп спецодежды, проверяем подразделения, устраняем нарушения. Но важно не только требовать, но и формировать культуру безопасности, обучать людей беречь себя.

– Какова роль профсоюзных активистов?

– Огромная. Они должны объективно и принципиально отстаивать интересы работников при проверках, участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев, в проведении аттестаций рабочих мест на производственных предприятиях. Их задача – защищать работников от несправедливости и сохранять льготы для тех, кто трудится в тяжелых условиях.

– Что с заработной платой?

– Это самый чувствительный вопрос. За последние пять лет зарплата железнодорожников выросла более чем в два раза. В разные годы повышение происходило поэтапно, включая выравнивание региональных коэффициентов. Сегодня средняя зарплата в группе компаний "КТЖ" выше средней по республике почти на 28,5%. Важно, что выплаты производятся вовремя, задолженностей нет.

– Профсоюз работает и с семьями работников. В чем основная поддержка?

– Мы оказываем материальную помощь при тяжелых заболеваниях и сложных ситуациях, финансируем лечение и оздоровление. Только за последние годы поддержка составила 2,2 млрд тенге. Для детей организуются праздники, лагеря и экскурсии, для ветеранов – программы оздоровления. Мы всегда рядом с семьями железнодорожников.

– Какое место занимает молодежь?

– Молодежь – это будущее профсоюза. Сегодня треть наших членов – люди до 35 лет. Они активно участвуют в форумах, конкурсах, международных проектах. Среди руководителей профкомов тоже появляется все больше молодых специалистов.

– Можно ли сказать, что профсоюз укрепил свои позиции?

– Безусловно. Мы объединяем работников стратегически важных отраслей, и профсоюз стал реальной силой. В юбилейный год мы отмечаем дату делами: проводим акции, поддерживаем детей и ветеранов. Но главное для нас неизменно – защита прав работников и забота о семьях.