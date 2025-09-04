#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Общество

Важную деталь при ликвидации ТОО напомнили казахстанцам

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 14:06 Фото: freepik
В Казахстане при ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) необходимо опубликовать объявление в средствах массовой информации (СМИ). Об этом напомнили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, в какой газете нужно публиковать объявление о ликвидации ТОО.

"Публикацию о ликвидации ТОО вы можете разместить в печатном издании республиканского значения, распространяемом по всей территории Казахстана. Это может быть юридическая газета или печатное издание. Объявление о ликвидации должно содержать наименование ликвидируемого юридического лица, БИН, срок и адрес с данными для предъявления требований", – сообщили в "Правительстве для граждан" 4 сентября 2025 года.

Со 2 сентября 2025 года казахстанцы могут оформить договор купли-продажи транспортных средств онлайн. Соответствующий сервис появился в мобильном приложении "ЦОН". Об этом ранее тоже рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Остаться без воды могут жители сел в области Жетысу
Общество
15:07, Сегодня
Остаться без воды могут жители сел в области Жетысу
Центральный стадион Алматы соответствует стандартам УЕФА
Общество
14:39, Сегодня
Центральный стадион Алматы соответствует стандартам УЕФА
В Алматы вернется тепло до +33°С
Общество
14:01, Сегодня
В Алматы вернется тепло до +33°С
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: