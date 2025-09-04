Важную деталь при ликвидации ТОО напомнили казахстанцам

Фото: freepik

В Казахстане при ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) необходимо опубликовать объявление в средствах массовой информации (СМИ). Об этом напомнили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, в какой газете нужно публиковать объявление о ликвидации ТОО. "Публикацию о ликвидации ТОО вы можете разместить в печатном издании республиканского значения, распространяемом по всей территории Казахстана. Это может быть юридическая газета или печатное издание. Объявление о ликвидации должно содержать наименование ликвидируемого юридического лица, БИН, срок и адрес с данными для предъявления требований", – сообщили в "Правительстве для граждан" 4 сентября 2025 года. Со 2 сентября 2025 года казахстанцы могут оформить договор купли-продажи транспортных средств онлайн. Соответствующий сервис появился в мобильном приложении "ЦОН". Об этом ранее тоже рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: