Купля-продажа авто: хорошую новость сообщили казахстанцам

Со 2 сентября 2025 года казахстанцы могут оформить договор купли-продажи транспортных средств онлайн. Соответствующий сервис появился в мобильном приложении "ЦОН", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в "Правительстве для граждан".

"Ранее для заключения договора граждане подписывали письменную форму сделки с использованием QR-кода в отделах обслуживания населения. Теперь этот процесс доступен через сервис "Договор купли-продажи авто" в приложении "ЦОН": договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) продавца и покупателя. Таким образом, договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОНа, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить сам процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, запись о заключенном договоре навсегда сохранится в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.

При этом обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски, такие как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора.

Стоимость оформления одного договора составляет 1 500 тенге.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что доступ к сервису предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона в мобильном приложении "ЦОН".

Кроме того, со 2 сентября 2025 года жители трех регионов страны могут сами выбирать дату и время визита в ЦОН.