На одну ночь: в Алматы ограничат движение на Райымбека

В Алматы временно ограничат движение на проспекте Райымбека из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления ТОО "Алматинские тепловые сети".

Так, с 22:00 18 июля до 08:00 19 июля в Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от проспекта Сейфуллина до улицы Бокейханова в обоих направлениях.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Материал по теме Жителей Алматы ждут три дня ограничений по проспекту Серкебаева

Ранее стало известно, что в Алматы по улице Майлина, в том числе на въезде в аэропорт, вводят временные ограничения движения в связи с ремонтом дороги.