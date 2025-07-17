#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
526.5
611.64
6.72
Общество

На одну ночь: в Алматы ограничат движение на Райымбека

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 15:37 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно ограничат движение на проспекте Райымбека из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления ТОО "Алматинские тепловые сети".

Так, с 22:00 18 июля до 08:00 19 июля в Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от проспекта Сейфуллина до улицы Бокейханова в обоих направлениях.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 15:37
Жителей Алматы ждут три дня ограничений по проспекту Серкебаева

Ранее стало известно, что в Алматы по улице Майлина, в том числе на въезде в аэропорт, вводят временные ограничения движения в связи с ремонтом дороги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Таза Қазақстан": как в Астане развивают городскую среду
Общество
15:32, Сегодня
"Таза Қазақстан": как в Астане развивают городскую среду
От 10°C до 44°C: синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и Шымкента
Общество
15:10, Сегодня
От 10°C до 44°C: синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и Шымкента
Хорошую новость сообщили любителям поездок в Алмарасан, Аюсай, Бутаковку и Тургень
Общество
14:55, Сегодня
Хорошую новость сообщили любителям поездок в Алмарасан, Аюсай, Бутаковку и Тургень
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: