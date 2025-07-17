На одну ночь: в Алматы ограничат движение на Райымбека
Фото: Zakon.kz
В Алматы временно ограничат движение на проспекте Райымбека из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления ТОО "Алматинские тепловые сети".
Так, с 22:00 18 июля до 08:00 19 июля в Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от проспекта Сейфуллина до улицы Бокейханова в обоих направлениях.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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Ранее стало известно, что в Алматы по улице Майлина, в том числе на въезде в аэропорт, вводят временные ограничения движения в связи с ремонтом дороги.
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