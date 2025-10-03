#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
События

В Алматы съезд с проспекта Сейфуллина к проспекту аль‑Фараби перекроют на ночь

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 18:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 22:00 3 октября до 08:00 4 октября 2025 года движение автотранспорта частично ограничат на съезде с проспекта Сейфуллина в юго-западном направлении к проспекту аль‑Фараби, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщило, что движение в южном и северном направлениях по Сейфуллина сохранится без изменений.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на участке магистрального трубопровода. Напомним, вся информация касательно ограничения движений размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений", – сказано в сообщении.

В компании приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: акимат Алматы

Сегодня, 3 октября, в Алмалинском районе Алматы отключили горячую воду из-за срочных ремонтных работ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Со 2 по 26 октября в Алматы перекроют участки двух улиц
16:37, 01 октября 2025
Со 2 по 26 октября в Алматы перекроют участки двух улиц
Один из самых загруженных перекрестков Астаны закроют на ночь
16:20, 23 сентября 2025
Один из самых загруженных перекрестков Астаны закроют на ночь
Проспект Назарбаева временно перекроют в Алматы: названы даты
17:51, 04 сентября 2025
Проспект Назарбаева временно перекроют в Алматы: названы даты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: