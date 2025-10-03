В Алматы съезд с проспекта Сейфуллина к проспекту аль‑Фараби перекроют на ночь

В Алматы с 22:00 3 октября до 08:00 4 октября 2025 года движение автотранспорта частично ограничат на съезде с проспекта Сейфуллина в юго-западном направлении к проспекту аль‑Фараби, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщило, что движение в южном и северном направлениях по Сейфуллина сохранится без изменений. "Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на участке магистрального трубопровода. Напомним, вся информация касательно ограничения движений размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений", – сказано в сообщении. В компании приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: акимат Алматы Сегодня, 3 октября, в Алмалинском районе Алматы отключили горячую воду из-за срочных ремонтных работ.

