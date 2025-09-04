#АЭС в Казахстане
Общество

Тазабек вновь покорил сердца болельщиков в Астане

Тазабек, матч, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 22:04 Фото: акимат Астаны
Сегодня, 4 сентября, на столичном стадионе "Астана-Арена" проходит матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором играют сборные Казахстана и Уэльса.

Особую атмосферу на стадионе создали более 30 тысяч болельщиков, которые пришли поддержать национальную сборную с первых минут встречи. Среди них оказался и известный любимец астанчан – ростовая кукла Тазабек.

Фото: акимат Астаны

Его присутствие заметили многие зрители, и болельщики отметили, что он поднял настроение и стал одним из символов столицы.

Фото: акимат Астаны

Атмосфера на стадионе заряжена особой энергией: фанаты активно скандируют в поддержку казахстанской сборной, превращая матч в настоящий футбольный праздник.

Айсулу Омарова
