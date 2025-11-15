Казахстан сыграл вничью с Бельгией в матче отбора ЧМ-2026 по футболу в Астане

Сборная Казахстана дома сыграла с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада из Литвы во главе с Донатасом Румшасом, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм обернулся одним голом, на девятой минуте Дастан Сатпаев ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот. До перерыва было много моментов у обоих ворот, отлично себя проявил Темирлан Анарбеков.

На старте второй половины Ханс Ванакен ударом головой в упор счет сравнял, последовал целый ряд атак бельгийцев. Ислам Чесноков прямой ногой сыграл в Жереми Доку и оставил хозяев в меньшинстве на 79-й минуте. Казахстанцы отбивались и вырвали ничью у фаворита – 1:1.

Казахстан – Бельгия – 1:1 (1:0):

Сатпаев 9 (1:0),

Ванакен 48 (1:1).

Удаление: Чесноков 79.

Таким образом, Казахстан завершает отбор на ЧМ-2026 с восемью очками и четвертым местом в группе J.



Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев забил свой первый гол за сборную РК, открыв счет в матче с Бельгией.