Спорт

Казахстан сыграл вничью с Бельгией в матче отбора ЧМ-2026 по футболу в Астане

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 21:06 Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана дома сыграла с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада из Литвы во главе с Донатасом Румшасом, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм обернулся одним голом, на девятой минуте Дастан Сатпаев ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот. До перерыва было много моментов у обоих ворот, отлично себя проявил Темирлан Анарбеков.

На старте второй половины Ханс Ванакен ударом головой в упор счет сравнял, последовал целый ряд атак бельгийцев. Ислам Чесноков прямой ногой сыграл в Жереми Доку и оставил хозяев в меньшинстве на 79-й минуте. Казахстанцы отбивались и вырвали ничью у фаворита – 1:1.

Казахстан – Бельгия – 1:1 (1:0):

  • Сатпаев 9 (1:0),
  • Ванакен 48 (1:1).

Удаление: Чесноков 79.

Таким образом, Казахстан завершает отбор на ЧМ-2026 с восемью очками и четвертым местом в группе J.

Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев забил свой первый гол за сборную РК, открыв счет в матче с Бельгией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
