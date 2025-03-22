Итоги футбольного матча Казахстан – Уэльс

Сборная Казахстана по футболу и валлийская команда встретились в матче отборочного турнира чемпионата на стадионе "Кардифф Сити" в столице Уэльса Кардифе, сообщает Zakon.kz.

Игра завершилась со счетом 3:1. Выиграла сборная валлийцев.

В самом начале второго тайма Дэвис забил гол в наши ворота головой, после углового Томаса. Заруцкий пытался перехватить мяч, но не дотянулся.

Вратарь сборной Казахстана несколько реабилитировал себя позднее, эффектно отразив несколько серьезных атак, но вот на счет игры это уже никак не повлияло.

Второй тайм почти весь проходил на половине поля нашей сборной. Казахстанцы несколько раз переходили в контратаку и даже заставляли нервничать защиту соперников, но до серьезных ударов по воротам дело так и не дошло.

На последней минуте матча точку в матче поставил, только что вышедший на замену, Матондо, пославший мяч в дальний угол ворот.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Уэльс завершили первый тайм матча отбора ЧМ-2026 вничью.