Общество

Полиция обратилась с важной информацией касательно запрета одежды, закрывающей лицо

Полиция, хиджаб, одежда, запрет , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 23:10 Фото: polisia.kz
Полиция 4 сентября обратилась к казахстанцам с важным разъяснением норм закона о запрете одежды, закрывающей лицо, сообщает Zakon.kz.

С 12 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство, направленные на повышение общественной безопасности и обеспечение возможности идентификации личности в общественных местах, напомнили в полиции.

Под нарушением понимается ношение одежды или предметов, полностью закрывающих лицо и препятствующих его визуальному распознаванию, в том числе с использованием камер видеонаблюдения. В перечень запретов входят балаклавы, немедицинские маски, никабы и иные элементы, скрывающие лицо.

При этом установлены исключения: закрывать лицо допускается по медицинским показаниям, в связи с погодными условиями, при исполнении служебных обязанностей, в целях гражданской защиты, а также во время спортивных, культурных и массовых мероприятий.

Отдельно подчеркивается, что религиозная одежда, не закрывающая лицо (хиджаб, шейла, химар, аль-амира и аналогичные элементы), под действие закона не подпадает.

"Меры направлены исключительно на обеспечение безопасности и общественного порядка. Они не нарушают права и свободы граждан, включая свободу вероисповедания", – отметили в полиции.

Ранее ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
