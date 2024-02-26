Массовое отравление в Мангистау: что выявили врачи у некоторых больных

Представители Управления здравоохранения и Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области 26 февраля 2024 года рассказали о состоянии отравившихся в селе Бейнеу, а также о том, что выявили врачи у некоторых больных, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что о массовом отравлении в селе Бейнеу стало известно накануне, 25 февраля. Если сначала сообщалось о 23 отравившихся, то потом их количество увеличилось до 36-ти. Позднее выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием "Али-Ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.

Как сообщила сегодня на брифинге заместитель руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева, 19 февраля в Бейнеуском районе отравились 37 человек. Из них до 14 лет – семь детей, один подросток, 29 взрослых. Среди отравившихся – две беременные и одна послеродовая.

"В приемном отделении бейнеуской районной многопрофильной больницы организована первая медицинская помощь, 27 человек госпитализированы на стационарное лечение в инфекционное отделение больницы. В настоящее время состояние семи больных – средней тяжести, 20 – умеренной степени, признаков осложнений не наблюдается", – уточнила она.

По словам спикера, были взяты анализы пациентов и назначены лечебные мероприятия. Ежедневно проводится консультация с региональным внештатным инфекционистом посредством телемедицины, продолжается наблюдение.

"Запас лекарств достаточный. Дополнительно подготовлено 20 коек. 10 человек находятся на амбулаторном лечении, организован врачебный контроль, проводится симптоматическое лечение. Случаи стабильны, осложнений нет. Те, кто находился в контакте с больными, были взяты на контроль. Эпидемические мероприятия продолжаются", – сказала Бибизада Дуйсенбаева.

По словам заместителя руководителя областного ДСЭК Бердибека Саралтаева, у всех пациентов были изъяты анализы в лаборатории. У двух больных выявлены положительные результаты полученных биоматериалов, то есть кишечный возбудитель клебсиелла пневмония и стафилококк ауреус. Анализы остальных пациентов пока в работе.

"В ходе сбора эпидемиологического анамнеза, по словам пациентов, в заведении общественного питания "аli-Man fast_food", расположенном в начале села Бейнеу, они заказывали суши, пиццу, наггетсы, шаурму. Однако с чем связано отравление, пока неясно. Только после получения экспертного результата станет ясно, что именно стало причиной отравления", – отметил он.

Спикер также рассказал, что на сегодняшний день на месте общественного питания проводится эпидемиологическое расследование, из очагов изъяты различные продукты питания, пробы, взяты анализы у сотрудников.

"Проверки продолжаются. В Бейнеуском районе, в связи с регистрацией группового отравления, создан областной штаб. Составом штаба два раза в режиме онлайн через zoom было проведено внеочередное заседание штаба. Штаб продолжает свою работу. Также продолжается проведение полных эпидемиологических мероприятий с целью стабилизации выявленных бактериальных заболеваний", – подытожил Бердибек Саралтаев.

В свою очередь начальник отдела следственного управления Департамента полиции Мангистауской области Айболат Мурзашев сообщил, что в связи с данной ситуацией возбуждено уголовное дело по факту нарушения ч. 1 ст. 304 УК РК, то есть санитарных правил или гигиенических нормативов.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевших по уголовному делу. Кроме того, ожидается экспертиза санитарно-эпидемиологической службы, назначенная по результатам полученных образцов пищи. По уголовному делу продолжаются следственные действия", – сказал Айболат Мурзашев.

По его словам, остальные сведения по делу не разглашаются, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК.