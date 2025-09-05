#АЭС в Казахстане
Общество

К казахстанцам с предупреждением обратились из-за банковских счетов

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 11:34 Фото: pexels
Сегодня, 5 сентября 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области гражданам напомнили, что передача своего счета посторонним людям – это преступление, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что с 16 сентября в Казахстане вступает в силу новый закон.

"В соответствии со ст. 232-1 Уголовного кодекса РК любой гражданин, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку, будет привлечен к уголовной ответственности. В связи с этим полиция Туркестанской области предупреждает: наказание строгое – за подобное правонарушение предусмотрено денежное взыскание или лишение свободы на срок до 7 лет", – следует из обращения к казахстанцам в пятницу.

Также стражи порядка напомнили, что за обещаниями легких денег скрывается преступление.

"Дроппер – это не просто инструмент, он является пособником мошенника", – заключили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 11:34
Введение уголовной ответственности за сталкинг, принуждение к браку и дропперство объяснили в МВД

Ранее к казахстанцам обратились из-за SIM-карт. Причину можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
