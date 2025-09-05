К казахстанцам с предупреждением обратились из-за банковских счетов
Фото: pexels
Сегодня, 5 сентября 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области гражданам напомнили, что передача своего счета посторонним людям – это преступление, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что с 16 сентября в Казахстане вступает в силу новый закон.
"В соответствии со ст. 232-1 Уголовного кодекса РК любой гражданин, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку, будет привлечен к уголовной ответственности. В связи с этим полиция Туркестанской области предупреждает: наказание строгое – за подобное правонарушение предусмотрено денежное взыскание или лишение свободы на срок до 7 лет", – следует из обращения к казахстанцам в пятницу.
Также стражи порядка напомнили, что за обещаниями легких денег скрывается преступление.
"Дроппер – это не просто инструмент, он является пособником мошенника", – заключили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
