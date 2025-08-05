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Полицейские обратились к казахстанцам, забывающим закрывать машины

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:52 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области сегодня, 5 августа 2025 года, выступили с подробным предупреждением о том, как автоворы пользуются беспечностью водителей, сообщает Zakon.kz.

Так, с наступлением лета все больше автолюбителей забывают закрывать окна своих машин перед уходом, что нередко становится причиной краж вещей из салона, а также угонов транспортных средств.

Поэтому полицейскими в Павлодарской области на постоянной основе проводятся отработки дворов по выявлению транспортных средств, оставленных без присмотра.

К примеру, только за этот год при отработке дворов полицейские обнаружили 2125 автомашин с незакрытыми окнами, дверями и багажными отсеками, чем и воспользовались автомобильные воры.

Обратившийся в полицию водитель Mercedes-Benz заявил, что неизвестное лицо совершило угон автомобиля. На минуту забежал в пиццерию, дверь машины оставил открытой, ключи находились в замке зажигания. В другом случае у павлодарца угнали автомашину Volkswagen Passat, где двери были открыты, не было сигнализации, а запасные ключи находились в салоне.

Также на пульт оператора "102" обратился водитель "Газели". Он заявил, что из салона грузовика, который на некоторое время оставил незапертым возле одного из магазинов, был похищен мобильный телефон.

"Данные угоны и кражи могли бы и не произойти, если бы хозяева автотранспорта отнеслись к сохранности своего имущества и их безопасности ответственно".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейские не перестают напоминать водителям, что, оставляя свое авто хоть на короткое время, необходимо закрывать автомобили.

  • Ценные вещи лучше всего брать с собой, а не оставлять на видных местах в салоне.
  • Не рекомендуется оставлять транспорт на длительное хранение во дворах жилых домов, вне гаражей и охраняемых парковок.
  • Дополнительную защиту обеспечит охранная сигнализация.
"В случае, если вы стали свидетелем преступления, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность возврата вашего имущества".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее МВД опубликовало кадры задержания угонщиков элитного авто. Злоумышленников поймали в Карагандинской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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