В Год рабочих профессий в Туркестанской области ведется огромная работа

️В целях реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева в Послании народу Казахстана 2024 года в Туркестанской области ведется системная работа по социальной поддержке, образованию и развитию рынка труда. Об этом сообщил заместитель акима области Бейсен Тажибаев.

2025 год объявлен Годом рабочих профессий, в связи с этим в регионе проводятся комплексные мероприятия в этом направлении. В рамках утвержденного акимом области плана, состоящего из 7 направлений, приоритетными являются профессиональное образование, повышение статуса рабочего, профессиональной ориентации молодежи и обеспечение спроса на рынке труда.

️В 50 организациях технического и профессионального, послесреднего образования области более 47 тысяч студентов обучаются по 75 специальностям. Из них более 16 500 студентов обучаются по 38 рабочим специальностям. На 2025-2026 учебный год выделено 15 500 государственных грантов, из них 9500 направлены на рабочие специальности.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также набирает обороты дуальная система образования. 35 колледжей области договорились с 654 предприятиями по 64 специальностям, налажена система обучения, основанная на реальном производственном опыте.

️В Туркестанской области организуются масштабные форумы и конкурсы по трудоустройству и трудовому обучению молодежи. В рамках форума "Добросовестный гражданин, добросовестный труд, добросовестный заработок" около 100 выпускников обеспечены реальными рабочими местами. Кроме того, на ярмарке, где было представлено 1500 вакансий, работодатели и молодежь установили прямые контакты.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

️В рамках национального проекта главы государства "Комфортная школа" в Туркестанской области запланировано строительство 29 новых школ. В 2024-2025 учебном году введено в эксплуатацию 13 школ. Ожидается, что к концу года откроются еще 16 школ.

Также поэтапно модернизируются 115 школ региона. На сегодняшний день отремонтировано 100 образовательных учреждений. Эти работы направлены на обеспечение безопасности, удобства и соответствия школ современным стандартам.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

️100% образовательных учреждений подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ). Полностью решен вопрос турникета, тревожной кнопки и обеспеченности охраной.

️В области работает более 67 тысяч учителей. По проекту "1000 лидеров изменений в образовании" приняли участие более 1200 педагогов, из них 78% назначены на руководящие должности. До конца года планируется повышение квалификации более 16 тысяч учителей.

️На впервые введенной Национальной платформе "Ұстаз" аттестуются 12 826 педагогов. Эта система стимулирует педагогов и дает новый импульс профессиональному развитию.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

️В Туркестанской области в рамках реализации Послания президента предпринимаются конкретные шаги по пропаганде рабочих профессий, привлечению молодежи к труду, модернизации системы образования и повышению профессионального уровня учителей. Эти инициативы придадут импульс социально-экономическому развитию региона и внесут важный вклад в создание Справедливого Казахстана.