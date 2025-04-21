Рабочий упал в котлован строящегося дома в Актобе

На территории строительного объекта расположенного по улице Г. Жубановой в городе Актобе произошел несчастный случай — в армированный котлован упал рабочий, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Пострадавший 1966 года рождения, сообщили в МЧС.

Первыми на место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, однако они не смогли самостоятельно вытащить пострадавшего и обратились к спасателям.

Спасатели помогли извлечь пострадавшего из котлована, а после оказания первой медицинской помощи мужчина был госпитализирован.

МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности при проведении строительных работ.

20 апреля новорожденного ребенка спасали в Восточно-Казахстанской области. Малыша экстренно доставили на вертолете из Риддера в Усть-Каменогорск, где передали врачам.