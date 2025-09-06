Казахстанка вышла замуж за турка и показала ночь хны в Турции

Казахстанка Дина Тохтарбаева Озменч в соцсетях поделилась кадрами своей свадьбы, в частности турецкой традицией – ночь хны, сообщает Zakon.kz.

33-летняя Дина в феврале 2025 года стала супругой гражданина Турции и переехала за ним в курортную страну.

Ночь хны у турков называется Kına gecesi. Это традиционный обряд, символизирующий прощание невесты с родным домом и началом самостоятельной жизни. Вечер проводится накануне свадьбы. Примечательно, что в нем участвует только прекрасный пол, где подруги и родственницы поют печальные песни, чтобы невеста заплакала, а затем наносит хну на ее руки и ноги, на счастье и удачу.

Казахстанка для торжества выбрала красный наряд. На видео видно, как она сидит на стуле, а вокруг нее женщины поют турецкие песни. Ей на шею надели украшение из золота, а на ладони приложили розочки.

Также по традиции невеста исполнила танец. Ее радость разделили родные из Казахстана.

Недавно Дина Тохтарбаева Озменч показала, как в Талдыкоргане прошел по казахским традициям сырға салу и қыз ұзату. Сначала сватов приветствовали в аэропорту Алматы с шашу, потом для гостей устроили той с казахскими песнями и угощениями.

Ранее казахстанка поделилась с Zakon.kz тем, что ее избранник, как и она, работал на Тенгизском месторождении в Атырау. Там они влюбились друг в друга. Под Стамбульским мостом он сделал ей предложение руки и сердца. А в начале этого года они решили узаконить свои отношения.