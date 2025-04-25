Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Турции

Турция выглядит раем на земле: живописная природа, ласковое море, изобилие сладостей и фруктов. Казахстанцы полюбили не только турецкие романтические сериалы и красивых актеров, но и путешествия с удобным комплексом услуг "все включено".

Действительно ли там жизнь прекрасна? На этот вопрос Zakon.kz ответила казашка, которая недавно вышла замуж за турка.

У 33-летней Дины теперь двойная фамилия – Тохтарбаева Озменч. В феврале этого года она стала супругой гражданина Турции и переехала за ним в курортную страну.

Казашка-кочевница

Детство и юность Дины прошли, как у настоящей казашки-кочевницы. На вопрос: "В каком городе вы жили?" – затрудняется точно ответить.

"Сложно сказать, потому что я нигде не жила дольше шести лет. Родом я из деревни, которая сейчас называется Талдыбулак (Когалы). Затем два года жила в горах, абсолютно без цивилизации. Переехала в Талдыкорган, где училась в школе-интернате, далее перевелась в алматинское учебное заведение. Окончив его, приехала в Атырау, шесть лет проработала на Тенгизском месторождении". Дина Тохтарбаева Озменч

Перебирая воспоминания о детстве, девушка более подробно остановилась на жизни в горах.

"Когда мне было четыре года, мои родители развелись. Мама вышла замуж второй раз. Ее муж пас коров и овец для жителей ближайшей деревни, а мама доила коров. Мы жили в маленьком, старом домике в горах, без электричества, воды и соседей. Единственным источником света у нас был "май шам". Телевизор включали лишь по большим праздникам, когда отчим заряжал аккумулятор. Автобуса не было, до ближайшей деревни добирались только на тракторе, дорога занимала около часа. Я, кстати, самостоятельно выучила "Әліппе" из-за того, что мне было очень скучно. Но мама и с ним развелась, и мы переехали к бабушке в Талдыкорган. Но поскольку ее дом находился далеко от школы и города, нас с сестрой определили в интернат. Мама начала работать, чтобы обеспечить нас". Дина Тохтарбаева Озменч

Именно тяжелые годы мотивировали казахстанку мечтать и работать над большим будущим. И у нее все получилось, даже приобрети свое жилье.

"Я поставила перед собой цель: сначала своя квартира, потом замужество. Мне также важно было иметь свои собственные деньги и не зависеть ни от кого. Если бы у моей мамы когда-то была своя квартира и стабильный доход, возможно, нам с сестрами не пришлось бы 10 лет учиться в интернате. Но я ни о чем не жалею. Принимаю свою жизнь такой, какая она есть – с прошлым, ошибками и испытаниями. Все это сделало меня сильной". Дина Тохтарбаева Озменч

На мосту любви

Дина Тохтарбаева Озменч еще в школьные годы ощутила любовь к Турции, когда училась в интернате и на выходные приезжала к бабушке.

"Мы вместе смотрели турецкие сериалы, и я с восхищением наблюдала за красивыми видами Стамбула. Особенно в душу мне запал знаменитый Стамбульский мост. Тогда я даже не могла мечтать о том, что когда-нибудь увижу его своими глазами". Дина Тохтарбаева Озменч

Но мечты стали явью. Первой страной, которую она посетила, была Турция. Вернувшись в Казахстан, девушка подала документы в один из алматинских вузов, а позже по программе обмена продолжила учебу в Турции – в университете города Кастамону.

"После получения диплома я работала в турецкой компании. Коллеги и друзья часто отмечали, что у меня очень хороший уровень турецкого. Когда я что-то объясняла близким или подругам, все удивлялись, насколько легко и понятно у меня это получается. Так параллельно с офисной работой я начала преподавать турецкий язык онлайн". Дина Тохтарбаева Озменч

Избранник девушки тоже работал на Тенгизском месторождении в Атырау. Там они влюбились друг в друга. И, как по волшебству, именно под Стамбульским мостом он сделал ей предложение руки и сердца. А в начале этого года они решили узаконить свои отношения.

"Мы создали семейный очаг в феврале в Турции. Оформление интернационального брака требует много времени и документов, поэтому решили сначала уладить все официально, а летом просто насладиться свадьбой. Однако регистрация прошла как настоящая свадьба. Она была по турецким обычаям. Когда я сказала "да", наступила на ногу жениха – по традиции это значит, что невеста будет главной в доме (сама сторона жениха сказала мне это сделать). На шею мне повязали красную ленту, к которой гости прикрепляли золотые монеты. Хотя впереди еще кудалык, узату, ночь хны и большой той. Летом семья мужа приедет в Казахстан, и все пройдет по нашим традициям. Больше всего жду с трепетом ночь хны – в Казахстане такой традиции нет, и мне очень интересно, что будет". Дина Тохтарбаева Озменч

Замуж за принца

По словам собеседницы, в Турции многие женятся после 35 лет. Да и с рождением ребенка не спешат, обычно несколько лет живут для себя.

"Муж родом из Стамбула, но сейчас мы живем в Чешме. Временно, по работе мужа, находимся в Северной Македонии. Он работает в турецкой компании. До сегодняшнего дня я ни разу не стояла у плиты. Готовят либо свекровь, либо муж. Я не люблю готовить, и в нашей семье это нормально, никто не видит в этом проблемы. Но у меня есть желание научиться готовить как казахские, так и турецкие блюда. В доме свекрови, будучи келин, я практически ничего не делаю, поэтому наши традиции сильно отличаются". Дина Тохтарбаева Озменч

Соотечественница признается, что до сих пор не может привыкнуть к турецкой домашней еде. Да и принимают гостей турки совсем иначе.

"Казахская и турецкая кухни очень разные. Когда приходят гости, не нужно накрывать большой дастархан – достаточно предложить чай, кофе и что-то простое, например, печенье. Меня удивило, что каждый убирает за собой посуду – даже гости. За ужином мы каждый вечер выпиваем бокал вина, долго сидим за столом и много разговариваем – для меня это тоже было в новинку". Дина Тохтарбаева Озменч

Девушка смеется, что ее новые родственники предупредили – не кормить их бараньей головой на свадьбе. Но она твердо заявляет: наши традиции им не миновать.

"Турки не едят конину. Один раз я привезла ее из Казахстана, они попробовали, но им не особо понравилось. Летом, на кудалык, сырга салу и узату, мы все равно угостим наших гостей и кониной, и бараньей головой. Сами они отмечают, что Казахстан – братская страна, а я уже скучаю по бешбармаку, лагману и мантам". Дина Тохтарбаева Озменч

Девушка считает, что обрела большую и счастливую семью, которая очень ценит ее и оберегает, чего ей так не хватало.

"Турки – очень деликатные. Никто не лезет в чужую жизнь, все знают границы, никто не осудит за одежду или образ жизни. Муж и свекровь не разрешают мне платить – даже за хлеб. Но я знаю, что мясо, бензин в Турции значительно дороже, чем в Казахстане. Для меня минус – бьюти-индустрия. В Казахстане в этом плане и качество, и сервис, на мой взгляд, на гораздо более высоком уровне, и при этом все это еще и дешевле". Дина Тохтарбаева Озменч

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Каждый город Турции – это живая история. Особенно казахстанке нравится Каппадокия, где она была более 10 раз, и каждый раз ощущает себя так, будто попала впервые. Воздушные шары, волшебные пейзажи, подземный город – одно из самых удивительных мест. Также делится, что любит Стамбул – за его душевную атмосферу и невероятные локации.