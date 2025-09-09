Как изменился рудник "Жомарт" за полгода

Полгода назад рудник "Жомарт" стал центром внимания всей страны. Сегодня следствие еще продолжается, но предприятие уже живет в новой реальности. Мы приехали на рудник, чтобы понять, какие меры приняты и что делают, чтобы подобное не повторилось, передает Zakon.kz.

17 февраля 2025 года все изменилось за секунды. Сначала диспетчеры подумали, что произошло обрушение, но вскоре стало ясно – на руднике "Жомарт" случился взрыв природного газа. Семь человек не вернулись домой. Этот день разделил жизнь предприятия на "до" и "после".

С тех пор прошло полгода. Место, где произошла авария, сейчас затоплено, и работы там не ведутся. Сам рудник живет в новых условиях: воздух проверяют каждые три часа, вентиляция усилена, установлены десятки датчиков, а на пультах диспетчеров видно каждого работника под землей. Но память о трагедии остается частью каждого рабочего дня.

Директор рудника "Жомарт" Биболов Ербол рассказал, что произошло в тот день. По его словам, во время проходки была вскрыта геологическая полость, откуда пошла вода. Пока заказывали насосное оборудование и тянули коммуникации, в выработке начал скапливаться газ. После откачки воды и восстановления вентиляции произошел внезапный взрыв.

"После этого, мы остановили выработку. Было принято решение пробурить 135 метров. Это нам помогло сократить длину вентиляции. Второе решение – пробурить 4 скважины, чтобы узнать, что находится в тупиковой части. Две скважины прошли мимо, а две других попали в выработку. В одной концентрация метана достигала 13,4%, в другой — до 10%. В каждой скважины по разному", – дополнил он.

По его словам, для изоляции газа создана водяная пробка, которая удерживает его в пределах пласта, а вентиляция теперь работает в усиленном режиме. Таким образом будут выдувать газ на поверхность.

Главный инженер ПО "Жезказганцветмет" имени К.И. Сатпаева Аскар Куйкабаев рассказал, что компания столкнулась с ситуацией, которой раньше никто не ожидал.



"Наш рудник не является угольной шахтой, и это принципиально важно. Корпорация впервые столкнулась с неожиданным проявлением метана, что для подобных месторождений крайне редкое явление. Чтобы понять источник газа и определить степень угрозы, мы привлекли ведущие научные организации. Цель была одна – оценить, насколько безопасно дальнейшее ведение работ", – озвучил он.

После трагедии был проведен целый комплекс научно-исследовательских, технических и организационных мероприятий. Завершили четыре крупных проекта уже в марте, а второй этап связан с подготовкой рекомендаций по временным мерам. Само расследование велось правительственной комиссией, в составе которой было восемь подкомиссий. Каждая из них подготовила свои рекомендации, и в итоге был сформирован перечень из 45 мероприятий, рекомендованных к исполнению.

На сегодняшний день:



29 мероприятий выполнены или выполняются на постоянной основе — это касается контроля, мониторинга, инструктажей и мер безопасности.

16 мероприятий все еще находятся в работе, в том числе связанные с проведением научных исследований.

Начальник управления по поддержке систем производственной безопасности Гульшат Естаева рассказала, что одно из ключевых решений – усиление вентиляции.

"Метан рассеивается при достаточном притоке воздуха, поэтому важно не допускать его скопления. Сейчас все системы контролируются и управляются централизованно. Наш рудник не является угольной шахтой, и это принципиально важно. Корпорация столкнулась с неожиданным проявлением метана, что для подобных месторождений крайне редкое явление. Чтобы понять источник газа и определить степень угрозы, уже в марте мы привлекли несколько ведущих научных организаций. Цель была одна: оценить, насколько безопасно дальнейшее ведение работ. Мы получили первые заключения. Угольных пластов и нефтепродуктов в наших выработках не содержится. Также можно продолжать работы, но при определенных условиях и соблюдении дополнительных мер безопасности", – поясняет Естаева.

Сегодня на руднике действует многоуровневая система аэрогазового контроля. Установлены пять датчиков Senson-СВ-5031-С, которые круглосуточно следят за состоянием атмосферы и автоматически передают данные в систему DMMS.



"Мы внедрили современное оборудование и собственную лабораторию на базе "Сиректес". У нас есть газоанализаторы, приборы Altair, новые системы отбора проб воздуха и руды. По требованию правительственной комиссии введены журналы учета, где фиксируется каждая точка появления метана и изменения в графиках работ", – говорит Гульшат Естаева.

Дополнительно закуплено 130 газоанализаторов "Спутник 1М", что позволило оснастить каждый участок производства. Сейчас замеры проводятся каждые три часа совместно с ВГСЧ. Последние показатели — 0,0% метана.

Гульшат Естаева отметила, что до конца года будет установлено 16 метан-реле на технику. Если датчик фиксирует превышение допустимого уровня метана, двигатель останавливается автоматически. Эти технологии ранее применялись на угольных шахтах России и были рекомендованы к внедрению. Теперь их используют и на "Жомарте".

Кроме того, проложено 15,5 км излучающего кабеля, установлены терминалы проверки СИЗ и система видеонаблюдения, каждый шахтер снабжен светильником с индивидуальной меткой для позиционирования. Если сотрудник не двигается более часа, система автоматически подает сигнал тревоги. Также внедрено видеоконтролирование действий сотрудников в реальном времени.