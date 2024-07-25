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Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото"

Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 09:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне, 24 июля 2024 года, на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области найден автобус, который полгода назад рухнул под землю, сообщает Zakon.kz.

Об этом нам 25 июля рассказали в пресс-службе акима области.

"Вчера вечером в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей. В связи с погодными условиями (дождь и ветер) и из-за сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью. Сегодня с 05:00 поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо".Пресс-служба акима Павлодарской области
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото", фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 09:41

Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

В пресс-службе уточнили, что тело четвертого спасателя – 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова – пока не найдено.

"Надеемся, что в скором времени поиски дадут ожидаемый результат... Поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются", – добавили в пресс-службе акима Павлодарской области.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 м было найдено тело спасателя Айдоса Шаймердена, который в январе в составе еще троих спасателей ТОО "РЦЩ ПВААС" на автобусе провалился в очистное пространство недействующей шахты.

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Автобус рухнул в воронку в Майкаине: продолжается поиск тела четвертого спасателя
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Напомним, ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

Тела водителя Айыпа Тлеупбергенова и спасателя Айдоса Шаймердена найти не удалось. Поиски приостановили 23 февраля.

16 апреля стало известно, что Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике, где в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС", в результате чего двое погибли, двое считаются без вести пропавшими.

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