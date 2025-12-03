#Казахстан в сравнении
Общество

Как могут наказать казахстанца, пнувшего ребенка в Алматы

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 14:23 Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал инцидент с мужчиной, который пнул ребенка на детской площадке в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Об инциденте стало известно 1 декабря.

"Наверное, будет привлечен к административной ответственности – посмотрим по степени тяжести. Мы его сразу задержали и закрыли", – сказал коротко Лепеха.

Он уточнил, что сейчас агрессор находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ранее мы писали, что в соцсетях появилось видео с камер наблюдения во дворе одного из жилых комплексов. На них взрослый мужчина бежит по детской площадке и со всего маху пинает в спину мальчика, в результате чего оба падают. Нападавший через некоторое время ушел, а мальчик остался стоять на коленях.

Азамат Сыздыкбаев
Ошибка в тексте: