Общество

Стало известно, когда появится список вариантов названий для АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 11:09 Фото: pexels
Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев 8 сентября 2025 года в кулуарах правительства сообщил, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что созданы рабочая группа и межведомственная комиссия, в состав которых вошли представители всех государственных органов.

"Буквально на прошлой неделе был утвержден состав конкурсной комиссии и положение о ее работе. Сегодня эта информация будет опубликована. Комиссия должна разработать порядок выбора названия станции. Мы предварительно определим ряд критериев, которые будут учитываться при выборе – популярность, культурно-историческая ценность, благозвучие и соответствие имиджу атомной отрасли", – озвучил он.

По его словам, требуется пересмотреть механизмы, связанные с охраной авторских прав, исключить использование дискриминационных или культурно ограничивающих выражений.

"Комиссия разработает соответствующее положение. Принципиальное решение – голосование будет проводиться открыто через площадку eGov Mobile. Каждый гражданин Казахстана сможет внести свое предложение по названию станции и оставить комментарий. До конца сентября мы проведем заседание комиссии для составления короткого списка названий, после чего определимся с окончательным вариантом на основе результатов конкурса", – дополнил Саткалиев.

27 июня 2025 года председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев назвал предварительную стоимость строительства АЭС в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
