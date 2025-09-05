В Казахстане утвердили правила конкурса на название АЭС

В Агентстве РК по атомной энергии прошло заседание рабочей группы по проведению всенародного конкурса на лучшее название будущей атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.

Под председательством главы ведомства Алмасадама Саткалиева участники утвердили положение и состав конкурсной комиссии. В нее вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.

Оценка предложений будет вестись по нескольким критериям: историческая и культурная значимость, популярность, соответствие имиджу атомной энергетики, благозвучие, легкость запоминания и оригинальность. Нецензурные и дискриминационные варианты, а также названия с упоминанием брендов рассматривать не будут.

В Агентстве подчеркивают, что конкурс позволит вовлечь население в выбор имени для важного энергетического объекта и отразить культурные ценности страны.

Для обеспечения широкого участия граждан планируется использование цифровых решений. Так, МЦРИАП предложило провести конкурс через приложение eGov Mobile.

Отметим, о том, что название АЭС выберут казахстанцы, стало известно 18 августа.

А 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Пекин обсудил с CNNC строительство второй АЭС в Казахстане.