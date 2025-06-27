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Общество

Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 10:27 Фото: pexels
Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 27 июня 2025 года в кулуарах правительства назвал предварительную стоимость строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава агентства отметил, что стоимость АЭС будет определяться на основе технико-экономического обоснования.

"У нас есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Сейчас мы не можем их объявить, потому что они защищены соглашениями о конфиденциальности с участниками процесса. Но, в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка 14 млрд долларов минимум", – озвучил Алмасадам Саткалиев.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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