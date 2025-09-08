#АЭС в Казахстане
Общество

Строить Алатау будет крупная мировая компания – Токаев

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 11:34 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года выступил с ежегодным Посланием народу и заявил, что новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития.

"Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети. В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City".Касым-Жомарт Токаев

Следующим шагом, считает Токаев, должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Необходимо в течение десяти дней подготовить проект указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением правительству.


"Затем, в течение не более полугода, следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты. Подчеркну, особый правовой статус – не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона – от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Alatau City получит особый статус.

Азамат Сыздыкбаев
