Токаев: Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, высказался о строительстве второй и третьей АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом" для стабильного роста экономики, пожалуй, недостаточна.

"Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции. На недавней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в этой отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения энергетического суверенитета", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Он озвучил, что с учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовых технологий, гарантирующих ее экологическую чистоту.

По словам президента, наши природные преимущества необходимо умело использовать на благо развития страны.

