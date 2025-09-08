Токаев: Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС
Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, высказался о строительстве второй и третьей АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.
Президент отметил, что реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом" для стабильного роста экономики, пожалуй, недостаточна.
"Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции. На недавней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в этой отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения энергетического суверенитета", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.
Он озвучил, что с учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовых технологий, гарантирующих ее экологическую чистоту.
По словам президента, наши природные преимущества необходимо умело использовать на благо развития страны.
Материал по теме
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Онлайн-трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript