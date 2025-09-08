#АЭС в Казахстане
Общество

Цифровую систему миграции внедрят в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:25 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, высказался о миграционных потоках в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что в решении сферы регулирования рынка труда и особенно миграции сильно влияет отсутствие централизованного учета.

"Правительству предстоит внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа. Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан. Наглядный пример – город Астана", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тыс. человек.

"Из них в прошлом году – почти на 100 тыс. человек. В этом году прирост может превысить... Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 млн жителей при официальной численности 1,5 млн человек. Другими словами, более 400 тыс. человек в населении среднего по численности одного города обслуживаются столицей вне всяких планов. Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент назвал постыдной ситуацией зависимость страны от импорта.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
