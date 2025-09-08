Токаев назвал причины критического состояния ЖКХ в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, озвучил, что поможет повысить надежность качества услуг ЖКХ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что модернизация и цифровизация жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры – задача первоочередной важности.

"Из-за бездействия правительства и местных исполнительных органов на протяжении десятилетий жилищно-коммунальное хозяйство страны постепенно пришло в критическое состояние. Сейчас принимаются срочные меры, чтобы переломить ситуацию и добиться снижения износа инфраструктуры, в том числе путем либерализации тарифов, построения новой модели управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ. Такая модель должна повысить надежность и качество услуг, соразмерно с ростом тарифов", – продолжил Токаев.

По мнению президента, в этом, безусловно, поможет концепция создания умных городов.

"Нужно масштабировать во всех регионах, задействуя лучшие международные практики и приглашая компетентных управляющих, в том числе иностранных. В современных реалиях модернизация жилищно-коммунального хозяйства невозможна без партнерства государства и бизнеса – это аксиома. Следует по-новому рассмотреть целесообразность сохранения на балансе акиматов некоторых объектов ЖКХ. Государство должно сосредоточиться на контроле и регулировании отрасли, а модернизация инфраструктуры и внедрение технологий должны стать задачей частного сектора", – озвучил Токаев.

Глава государства отметил, что властные структуры обязаны обеспечить прозрачность инфраструктурных проектов, главным образом используя цифровые инструменты, что, безусловно, укрепит доверие граждан к правительству и акиматам.

