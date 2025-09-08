#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Токаев назвал причины критического состояния ЖКХ в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:09 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, озвучил, что поможет повысить надежность качества услуг ЖКХ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что модернизация и цифровизация жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры – задача первоочередной важности.

"Из-за бездействия правительства и местных исполнительных органов на протяжении десятилетий жилищно-коммунальное хозяйство страны постепенно пришло в критическое состояние. Сейчас принимаются срочные меры, чтобы переломить ситуацию и добиться снижения износа инфраструктуры, в том числе путем либерализации тарифов, построения новой модели управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ. Такая модель должна повысить надежность и качество услуг, соразмерно с ростом тарифов", – продолжил Токаев.

По мнению президента, в этом, безусловно, поможет концепция создания умных городов.

"Нужно масштабировать во всех регионах, задействуя лучшие международные практики и приглашая компетентных управляющих, в том числе иностранных. В современных реалиях модернизация жилищно-коммунального хозяйства невозможна без партнерства государства и бизнеса – это аксиома. Следует по-новому рассмотреть целесообразность сохранения на балансе акиматов некоторых объектов ЖКХ. Государство должно сосредоточиться на контроле и регулировании отрасли, а модернизация инфраструктуры и внедрение технологий должны стать задачей частного сектора", – озвучил Токаев.

Глава государства отметил, что властные структуры обязаны обеспечить прозрачность инфраструктурных проектов, главным образом используя цифровые инструменты, что, безусловно, укрепит доверие граждан к правительству и акиматам.

Ранее Токаев поручил правительству разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций. Читайте об этом по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Общество
13:05, Сегодня
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
Общество
12:44, Сегодня
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
Общество
12:41, Сегодня
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: