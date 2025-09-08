Ключевой компонент стратегического курса Казахстана назвал Токаев

Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал ключевой компонент стратегического курса Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что обнародованные им задачи критически важны для дальнейшего динамичного развития Казахстана.

"Они тесно связаны с цифровой модернизацией страны. Ключевым компонентом нашего стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах. Запуск суперкомпьютера в нашей стране – это, конечно, успех, но он должен рассматриваться Правительством и всем обществом как начало интенсивной, многоплановой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровое государство". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, для эффективной реализации этой цели правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию.

"Вместе с тем глубинная цифровая трансформация страны – это лишь путь к улучшению жизни наших граждан". Касым-Жомарт Токаев

