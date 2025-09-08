#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Наука и технологии

Ключевой компонент стратегического курса Казахстана назвал Токаев

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:35 Фото: pexels
Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал ключевой компонент стратегического курса Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что обнародованные им задачи критически важны для дальнейшего динамичного развития Казахстана.

"Они тесно связаны с цифровой модернизацией страны. Ключевым компонентом нашего стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах. Запуск суперкомпьютера в нашей стране – это, конечно, успех, но он должен рассматриваться Правительством и всем обществом как начало интенсивной, многоплановой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровое государство".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, для эффективной реализации этой цели правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию.

"Вместе с тем глубинная цифровая трансформация страны – это лишь путь к улучшению жизни наших граждан".Касым-Жомарт Токаев

Онлайн-трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь, с текстовой – ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент раскритиковал развитие агронауки в стране
Наука и технологии
11:53, Сегодня
Президент раскритиковал развитие агронауки в стране
Американец сделал заплыв на лодке из грибов
Наука и технологии
08:35, Сегодня
Американец сделал заплыв на лодке из грибов
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
Наука и технологии
00:09, 08 сентября 2025
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: