Общество

"Зачем работать, если можно жить на пособия?": Токаев о перегибах в соцподдержке

Токаев, СССР, пособия, льготы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:38 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана заявил, что в стране предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах, сообщает Zakon.kz.

Токаев уточнил, что "близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые "помогайки".

"До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. СССР уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся. Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции, но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого".Касым-Жомарт Токаев

В свое время, продолжил глава государства, "социальщики" придумали новую категорию, подлежащую льготным выплатам – неполные семьи.

"В результате резко выросло количество разводов, по этому показателю мы даже в свое время вошли в группу мировых "антилидеров". Таких примеров немало, мы сами поощряем лень и иждивенчество. А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи?"Касым-Жомарт Токаев

Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере правительство на протяжении как минимум 15 лет по-сути занималось поощрением социального иждивенчества и социального мошенничества.

"Критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. Но в этой сфере тоже не налажен должный учет и анализ данных, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, планирование развития инфраструктуры и решение других важных задач".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, как предложил президент, на базе АСПИР следует создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологии искусственного интеллекта.

"Тенденции в демографии и на рынке труда диктуют необходимость пересмотра подходов и к пенсионной системе. Наблюдается низкий уровень пенсионных накоплений, особенно среди самозанятых. Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР следует принять меры для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий".Касым-Жомарт Токаев

По-прежнему, уточнил он, актуален вопрос повышения финансовой грамотности граждан.

"Нужно продолжить реализацию проекта "Қарызсыз қоғам", инициированного партией Amanat. Только в прошлом году в рамках проекта прошли обучение и получили юридические консультации 845 тысяч человек. Конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход".Касым-Жомарт Токаев

Также во время выступления Токаев призвал бороться с "черным рынком воды" и сохранить Каспий. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
