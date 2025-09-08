#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев призвал бороться с "черным рынком воды" и сохранить Каспий

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:28 Фото: primeminister.kz
Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий.

"К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире. Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров".Касым-Жомарт Токаев

Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, – незаконная продажа и покупка воды на "черном рынке".

"Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды – почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать".Касым-Жомарт Токаев

Вызывает обеспокоенность и снижение уровня Каспия, продолжил глава государства.

"Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС. Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков".Касым-Жомарт Токаев

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:28
Казахстан решился на шаг по спасению исчезающего Аральского моря

Ранее корреспондент Zakon.kz приготовил большой материал, рассказав историю кораблей, оставшихся в песках Приаралья. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
