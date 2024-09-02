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Ничего общего с демократией – Токаев о деятельности популистов

Послание Токаева народу Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:34 Фото: akorda.kz
Во время выступления с Посланием народу 2 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о государственном управлении в стране и "безответственных популистах", сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что нужно кардинально повысить эффективность государственного управления.

"С момента выдвижения мной концепции "Слышащего государства" прошло чуть более пяти лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами. Появилось достаточное количество действенных механизмов выражения мнений и различных диалоговых площадок. Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Можно сказать, что данная концепция сформировала новую модель поведения госслужащих – проактивную и открытую, а значит, более ответственную и эффективную", – отметил Токаев.

Но, по его словам, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки.

"Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией. Крайне важно, что начала формироваться единая экосистема по работе с обращениями, которая позволяет более точно определять потребности и ожидания граждан. Для совершенствования своей работы госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений", – сказал глава государства.

Видео Послания президента народу Казахстана смотрите здесь.

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