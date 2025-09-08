#АЭС в Казахстане
Общество

Саткалиев назвал перспективные площадки для строительства АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 13:41 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 8 сентября 2025 года в кулуарах правительства сообщил о том, какой критерий важен для выбора площадки под строительство АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что правительство вместе с агентством должны определить площадку.

"В соответствии с законодательством мы проводим достаточно глубокие консультации с Министерством энергетики. Главным определяющим фактором является прогнозный энергодефицит и стабильность размещения национальной энергосистемы. Предварительно мы видим, что вторая станция должна строиться на юге страны, но параллельно изучаем и восток, и запад – они также являются перспективными площадками", – заявил Саткалиев. 

Ранее Саткалиев уточнил, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
