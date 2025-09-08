Казахстан готов ужесточить правила привлечения иностранцев на работу
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова в кулуарах правительства высказалась о возможности ужесточения правил по привлечению иностранной рабочей силы, передает корреспондент Zakon.kz.
Она отметила, что сегодня Минтруда жестко работает в этом направлении.
"Если квота была установлена в пределах 25 тыс. (разрешений для привлечения иностранных работников – Прим. ред.) последние годы, то сейчас эту квоту снизили до 18 тыс. Это дальше будет ужесточаться", – добавила министр.
При этом, по ее словам, въезд и получение разрешения – все должно быть автоматизировано и оцифровано.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, высказался о миграционных потоках в Казахстане. Президент отметил, что в решении сферы регулирования рынка труда и особенно миграции сильно влияет отсутствие централизованного учета.
