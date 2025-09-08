#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстан готов ужесточить правила привлечения иностранцев на работу

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 13:39 Фото: gov.kz
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова в кулуарах правительства высказалась о возможности ужесточения правил по привлечению иностранной рабочей силы, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что сегодня Минтруда жестко работает в этом направлении.

"Если квота была установлена в пределах 25 тыс. (разрешений для привлечения иностранных работников – Прим. ред.) последние годы, то сейчас эту квоту снизили до 18 тыс. Это дальше будет ужесточаться", – добавила министр.

При этом, по ее словам, въезд и получение разрешения – все должно быть автоматизировано и оцифровано.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, высказался о миграционных потоках в Казахстане. Президент отметил, что в решении сферы регулирования рынка труда и особенно миграции сильно влияет отсутствие централизованного учета.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
