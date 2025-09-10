Жакупова об упрощении трудоустройства иностранных студентов: Опасений быть не должно

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года прокомментировала планы Миннауки и высшего образования по привлечению в страну 150 тыс. иностранных студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, выдержит ли рынок труда Казахстана такой наплыв. Более того, речь идет о выдаче некоторым из них разрешений на работу.

"Получение разрешений и студенческих виз будет отслеживаться очень строго, и здесь, конечно же, будут работать правоохранительные органы. По рынку труда переживаний не должно быть", – заявила Светлана Жакупова.

По ее словам, в этом случае экономика получит дополнительные бонусы.

"К этим студентам будут приезжать родители и будет определенный туризм, вклад в экономику. Съем жилья, питание – тоже спрос. То есть один студент может создать несколько рабочих мест, даже если займет одно рабочее место. Поэтому, в принципе, переживаний не должно быть", – резюмировала глава Минтруда.

9 сентября 2025 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что на сегодня в Казахстане обучаются 31 500 иностранных студентов. Цель – довести этот показатель до 150 тысяч к 2029 году.